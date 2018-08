Polizeipräsidium Hamm / Motorradfahrer bei Verkehrsunfall ...

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel - Ein 47-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße leicht verletzt. Er überholte in Höhe der Geibelstraße einen Renault Clio. Dessen 44-jähriger Fahrer beabsichtigte gleichzeitig nach links in die Geibelstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zweirad ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. (ag)

