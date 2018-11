Polizeipräsidium Hamm / Mutmaßlicher Ladendieb wurde per ...

Mutmaßlicher Ladendieb wurde per Haftbefehl gesucht

Hamm-Herringen - Am Mittwochabend (31.Oktober) nahmen Beamte der Polizeiwache Mitte einen mutmaßlichen Ladendieb fest. Der 34-jährige Mann war gegen 20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter auf der Dortmunder Straße von Angestellten bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Eine Überprüfung des Tatverdächtigen ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen diverser Eigentumsdelikte vorlag. Der Langfinger wurde festgenommen und noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.(es)

