Polizeipräsidium Hamm / Nach Einbruch in KITA : Täter flüchtig

Nach Einbruch in KITA : Täter flüchtig

Hamm-Mark - Ein Unbekannter brach am Sonntag, 6. Mai, gegen 21.35 Uhr, in eine Kindertagesstätte auf der Feuerdornstraße ein. Zur Begehung der Tat hatte der Mann zwei Terrassentüren des Kita-Gebäudes aufgehebelt. Bei Erblicken eines Zeugen flüchtete der Unbekannte in Richtung Ostwennemarstraße vom Gelände. Der Einbrecher wird als ca. 30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Während der Flucht trug der Mann ein schwarzes Basecap und hielt einen Gegenstand in der Hand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Diebesgut konnte nicht erlangt werden (es).

