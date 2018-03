Polizeipräsidium Hamm / Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht ...

Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Überfall auf Spielhalle

Hamm - Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm einen wichtigen Zeugen für einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Spielhalle an der Oswaldstraße am Sonntag, 28. Januar 2018. Der Unbekannte hielt sich kurz vor der Tat in der Spielhalle auf. Er kann möglicherweise wichtige Hinweise für die Aufklärung des Überfalls geben. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschlossen sind, hat das Amtsgericht Hamm nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Der gesuchte Zeuge ist etwa 40 Jahre alt, 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur, dunkle kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er an dem Abend mit einem dunkelblauen Pullover, einer dunklen Jeans und roten Schuhen. Die Polizei fragt nun: "Wer ist der auf dem Foto abgebildete Mann?" Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Unsere ursprüngliche Pressemeldung zu dem Raubüberfall lesen Sie hier: http://url.nrw/Z7P (ab)

