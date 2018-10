Polizeipräsidium Hamm / Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte - Am Dienstag, 23. Oktober, wurde ein Pedelec-Fahrer auf der Ostenallee bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 53-jährige Radfahrer fuhr gegen 7 Uhr auf der Ostenallee in Richtung Stadtmitte, als ein Autofahrer nach rechts in die Fährstraße abbiegen wollte. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Pedelec-Fahrer stark bremsen und stürzte, der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Autofahrer und nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

