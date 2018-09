Polizeipräsidium Hamm / Pkw- Aufbrecher gesucht

Pkw- Aufbrecher gesucht

Hamm Bockum-Hövel - Ein Unbekannter entwendete am Freitag, 14. September 2018, gegen 7.50 Uhr, eine Handtasche aus einem Auto an der Merschstraße. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verfolgte den Flüchtigen. Dieser ließ darauf die Tasche fallen und flüchtete in Richtung Bänklerstraße. Der Tatverdächtige ist zirka 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat dunkle Haare. Er trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine Jeans, ein weißes Shirt und schwarze Turnschuhe mit blauer Schrift an der Seite. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (jb)

