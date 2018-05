Polizeipräsidium Hamm / Polizei sucht weißen Pkw nach ...

Polizei sucht weißen Pkw nach Verkehrsunfallflucht

Hamm - Am 11.05.2018, gegen 07:40 Uhr, parkte die Geschädigte ihren silberfarbenen Hyundai i20 auf dem Parkplatz am St.-Josef-Krankenhaus an der Albert-Struck-Straße ab. Gegen 15:20 Uhr stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite fest. Bei der Unfallaufnahme konnte weißer Lackaufrieb festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

