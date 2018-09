Polizeipräsidium Hamm / Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm - Osten - Am Donnerstag, 20. September 2018, um 17.05 Uhr wurde ein 51-jähriger Radfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Fährstraße kurz vor der Kreuzung zur Ostenallee verletzt. Der 51-jährige beabsichtigte die Fährstraße aus dem Kurpark (in Höhe der Klinik für manuelle Therapie) kommend zu überqueren. Dabei übersah er einen 42-jährigen Fahrzeugführer aus Münster, der mit seinem VW Multivan die Rechtsabbiegerspur in Richtung Ostenallee befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 5300 Euro. (ab)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/