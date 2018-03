Polizeipräsidium Hamm / Radfahrer verursacht Unfall und ...

Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet danach

Hamm - Am 19.03.2018, gegen 15:00 Uhr, wollte ein 37-jähriger Hammer mit seinem VW Derby von der Neufchateaustraße nach rechts auf die Dortmunder Straße abbiegen. Nach seinen Angaben habe plötzlich ein Radfahrer die Fußgängerfurt der Dortmunder Straße bei Rotlicht überquert. Er habe deshalb stark abbremsen müssen. Die nachfolgende 65-jährige Opel-Fahrerin, ebenfalls aus Hamm, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den VW auf. Der jugendliche Radfahrer mit seinem Mountain-Bike, 12-14 Jahre, braune Jacke, Rucksack, flüchtete anschließend in südliche Richtung in das dortige Parkgelände. Eine 36-jährige Beifahrerin im VW wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht; Verletzungen wurden dort nicht festgestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

