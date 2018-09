Polizeipräsidium Hamm / Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm - Norden - Am Donnerstag, 20. September 2018, gegen 16.00 Uhr wurde eine 14-jährige Radfahrerin aus Hamm bei einer Kollision mit einer zweiten Radfahrerin auf dem Großen Sandweg verletzt. Die 14-jährige fuhr am rechten Fahrbahnrand des Großen Sandweges. In Höhe der Ludgerischule wurde sie von einer 61-jährigen Radfahrerin aus Hamm überholt. Während des Überholvorgangs beabsichtigte die 14-jährige nach links in die Fahrbahnmitte zu fahren und stieß dabei mit dem Hinterrad der 61-jährigen zusammen. Die 14-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden von 30 Euro. (ab)

