Polizeipräsidium Hamm / Radfahrerin wurde bei Verkehrsunfall ...

Radfahrerin wurde bei Verkehrsunfall verletzt - schwarzer Pkw flüchtet von der Unfallstelle

Hamm-Heessen - Am Donnerstag, 20. September 2018, um 14.55 Uhr wurde eine 71-jährige Radfahrerin aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Amtsstraße verletzt. Die 71-jährige fuhr in Begleitung ihres Mannes die Amtsstraße in Richtung Ahlener Straße. In Höhe der Einmündung zur Kleinen Amtsstraße wurde sie von einem schwarzen Fahrzeug überholt. Dieser bog dann nach rechts in die Kleine Amtsstraße ab und es kam zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie will sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Fahrzeugführerin des schwarzen Pkw entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen der Personalien und eine ordentliche Schadensregulierung zuzulassen. Der flüchtige Pkw wird als schwarzes Fahrzeug ähnlich einem VW Golf oder einer Mercedes A-Klasse beschrieben. Die Fahrzeugführerin wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, schwarze schulterlange Haare, südosteuropäisches Aussehen. Hinweise zum Fahrzeug, zur Fahrzeugführerin oder zum Unfallhergang nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

