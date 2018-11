Polizeipräsidium Hamm / Räuberischer Diebstahl in einem ...

Räuberischer Diebstahl in einem Schuhgeschäft

Hamm - Bockum-Hövel - Am Dienstag, 06. November 2018, gegen 19.30 Uhr wurde ein unbekannter Täter dabei beobachtet, wie er sich in einem Schuhgeschäft an der Friedrich-Ebert-Straße ein paar Schuhe unter die Jacke steckte. Der Täter verließ den Laden und wurde von einer Mitarbeiterin festgehalten. Er konnte sich mit Gewalt losreißen und flüchtete auf einem Fahrrad vom Tatort. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, vermutlich Osteuropäer, mittellange schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und einer hellblauen Jeans. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

