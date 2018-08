Polizeipräsidium Hamm / Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt

Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt

Hamm-Heessen - Am Freitag, 24. August 2018 gegen 19.20 Uhr wurde ein bislang unbekannter Ladendieb in einem Supermarkt an der Münsterstraße beim Diebstahl von Schuhen vom Ladendetektiv ertappt. Als dieser den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach, wurde ihm Pfefferspray in das Gesicht gesprüht. So gelang dem Täter unerkannt zu Fuß die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, vermutlich Osteuropäer, sprach mit russischem Akzent, hellbraune Haare, bekleidet mit einem dunkelgrün-braunen T-Shirt. Der Ladendetektiv benötigte keine medizinische Versorgung. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

