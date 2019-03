Polizeipräsidium Hamm / Randalierer unterwegs

Randalierer unterwegs

Hamm-Rhynern - Unbekannte beschädigten am Freitag, gegen etwa 21.45 Uhr, vier Bushaltestellen auf dem Heideweg und auf dem Rhynerberg. Die Vandalen zerstörten jeweils eine Scheibe der Wartehäuschen. Auf dem Heideweg wurde zudem die Scheibe eines geparkten VW Golf zerstört. Eine Zeugin vernahm zur vorgenannten Zeit ein Geräusch und bemerkte später die beschädigte Haltestelle Am Rhynerberg. Die eingesetzten Polizeibeamten stießen bei der Anzeigenaufnahme auf die weiteren Tatorte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/