Polizeipräsidium Hamm / Raub am Westentor

Raub am Westentor

Hamm, Mitte - Am Westentor wurde am Donnerstag, 8. März, um 19 Uhr, ein junger Mann das Opfer eines Raubes. Eine Gruppe von fünf anderen jungen Erwachsenen bedrängte den 18-Jährigen und stahl im sein Handy. Das Opfer setzte sich nicht zur Wehr, weil er von dieser Gruppe bereits zwei Stunden zuvor angegriffen und verletzt worden war. Im Allee-Center hatte ihm einer der fünf Täter bei einem Zusammentreffen einen Schlag gegen den Kopf versetzt. Nach der Tat am Westentor flüchtete die Gruppe in Richtung der Ritter-Passage. Der Räuber des Handys ist etwa 18 Jahre alt und spricht Deutsch mit russischem Akzent. Er trug während der Tat einen Kapuzenpullover mit einem weißen, großen Adidas-Logo auf der Vorderseite. Ein anderer Mann aus der Gruppe hat schwarzes, lockiges Haar, ist ebenfalls etwa 18 Jahre und trug schwarze Kleidung. Ein Dritter ist zirka 19 Jahre alt, hat blonde Haare mit einer Undercut-Frisur. Die zwei anderen jungen Männer konnten nicht beschrieben werden. Zeugen, welche die Tat am Westentor oder auch im Allee-Center beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

