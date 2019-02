Polizeipräsidium Hamm / Raub auf Imbiss

Raub auf Imbiss

Hamm-Pelkum - Zwei unbekannte Täter drangen am Montag, 25. Februar, gegen 19 Uhr in einen Imbiss auf der Kamener Straße nahe Pelkumer Bahnhof ein. Ein Täter stieß die 24-jährige Verkäuferin zur Seite, so dass der andere Täter Zugriff auf die Tageskasse samt Einnahmen hatte. Während der eine Räuber die Geschädigte mit einem Klappmesser vor seinen Körper führend in eine Ecke drängte, entnahm der andere Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchteten beide in nordöstliche Richtung. Der Unbekannte an der Kasse ist ungefähr 1,80 Meter groß und zirka 16 bis 20 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet und hatte schwarze Haare. Er sprach Hochdeutsch bei der Tatausführung. Der zweite Räuber war ebenfalls zirka 1,80 Meter groß und ungefähr 16 bis 20 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Joggingjeans. Der Täter hatte mittellange, schwarze Haare und dunkle Augen. Er sprach mit unbekanntem Dialekt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

