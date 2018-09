Polizeipräsidium Hamm / Raub auf Pizzeria

Raub auf Pizzeria

Hamm-Pelkum - Zwei Unbekannte überfielen am Samstag, gegen 14.45 Uhr, eine Pizzeria auf der Großen Werlstraße. Die Täter betraten zur Tatzeit das Lokal und führten mit der 30-jährigen Angestellten zunächst ein kurzes Gespräch. Einer der Männer griff plötzlich hinter den Verkaufstresen nach einer Geldtasche. In dem daraufhin entstandenen Handgemenge wurde die 30-Jährige mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Die Unbekannten konnten mit der Geldtasche flüchten. Darin befand sich Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Männer sind etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß. Ein Täter ist schlank, der andere stabil. Beide trugen schwarze Jogginganzüge des Herstellers Nike und dunkele Kappen. Sie sprachen gebrochenes Deutsch und sind vermutlich arabischer Herkunft. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

