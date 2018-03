Polizeipräsidium Hamm / Raub einer Geldbörse

Raub einer Geldbörse

Hamm-Mitte - Am Freitag, 30. März 2018, gegen 00.50 Uhr, wurde einem 46-Jährigen die Geldbörse geraubt. Der Mann war zu Fuß auf der Südstraße unterwegs, als er in Höhe des Universa-Hauses von drei männlichen Personen tätlich angegangen und der Geldbörse beraubt wurde. Die drei Männer mit osteuropäischen Aussehen im Alter von 20-25 Jahren flüchteten nach der Tat in Richtung Werler Straße. Ergänzend zur Beschreibung kann angegeben werden, dass zwei der Männer schwarze Kappen, schwarze Jeansjacken und einer weiße Turnschuhe trugen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 9160 entgegen. (MW)

