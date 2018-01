Polizeipräsidium Hamm / Raubüberfall auf Gaststätte

Raubüberfall auf Gaststätte

Hamm-Mitte - Zwei maskierte und mit Pistole sowie Pfefferspray bewaffnete Männer überfielen am frühen Dienstagmorgen, 23. Januar, eine Gaststätte an der Albertstraße. Um 0.50 Uhr betraten die Unbekannten die Kneipe, in der sich der Wirt und zwei Gäste aufhielten. Die Täter bedrohten die Anwesenden mit den Waffen und stahlen Geld aus der Kasse und ein Portemonnaie. Danach flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Ein Gesuchter ist etwa 20 Jahre alt, hatte dunkle Haare sowie einen Vollbart, sprach mit Akzent und trug dunkle Kleidung. Er war mit einem Schal vermummt. Der andere Räuber ist schlank, hatte ebenfalls dunkle Kleidung an und trug eine Sturmhaube. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/