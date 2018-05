Polizeipräsidium Hamm / Raubüberfall auf Gaststätte

Raubüberfall auf Gaststätte

Hamm, Mitte - Eine Gaststätte an der Viktoriastraße wurde am Pfingstmontag, 21. Mai, um 3.45 Uhr, überfallen. Während vier Täter in das Lokal eindrangen, den 54-jährigen Betreiber und einen 46-jährigen Angestellten schlugen und mit einem Messer bedrohten, standen zwei weitere Täter vor der Tür Schmiere. Nachdem die unbekannten Räuber Bargeld, Schmuck und die Handys der beiden Opfer an sich genommen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, fahndete sie sofort nach den flüchtigen Tätern, konnte diese aber nicht mehr entdecken. Über die Angreifer ist bekannt, dass es dunkel gekleidete Männer waren, die sich während der Tat in arabischer Sprache unterhielten. Zwei von ihnen hatten sich zudem maskiert. Zeugen die den Überfall beobachtet haben oder andere Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/