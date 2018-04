Polizeipräsidium Hamm / Reifen im Hammer Westen zerstochen

Reifen im Hammer Westen zerstochen

Hamm-Mitte - Unbekannte haben am Mittwoch, 11. April, in der Zeit von 7.25 Uhr bis 18.10 Uhr, im Vorheider Weg Reifen an zwei Autos zerstochen. Bei einem weißen Renault wurde der rechte Hinterreifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen, bei einem weiteren weißen Renault beide rechte Reifen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

