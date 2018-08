Polizeipräsidium Hamm / Reifenhandel abgebrannt

Reifenhandel abgebrannt

Hamm-Herringen - Aus bisher ungeklärten Gründen brannte in der Nacht zu Samstag, gegen 3 Uhr, ein Reifenhandel auf der Dortmunder Straße nieder. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Zwei Bewohner eines sich anschließenden Wohnhauses konnten unverletzt evakuiert werden. Aufgrund von Nachlöscharbeiten ist die Dortmunder Straße in Höhe Schachtstraße weiterhin voll gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr ab. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache können momentan nicht getroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (ag)

