Polizeipräsidium Hamm / Renitenten Ladendieb festgenommen

Renitenten Ladendieb festgenommen

Hamm-Mitte - Nach einem räuberischen Diebstahl auf dem Marktplatz an der Pauluskirche nahm die Polizei am Samstag, 24. März, einen 44-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz fest. Gegen 13.10 Uhr stahl der Dieb aus einem Verkaufswagen einen Thermobecher. Der 56-jährige Eigentümer des Bechers sprach den Täter an. Daraufhin holte der Ertappte ein Klappmesser hervor, bedrohte sein Gegenüber und verließ den Tatort. Die alarmierten Polizisten trafen den Flüchtigen kurze Zeit später an und nahmen ihn mit zur Wache. Verletzt wurde niemand. (cg)

