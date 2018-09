Polizeipräsidium Hamm / Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht ...

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Norden - Ein 37-jähriger Rollerfahrer wurde am Samstag, gegen 10.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg leicht verletzt. Der 21-jährige Fahrer eines Peugeot beabsichtigte vom Nordenstiftsweg nach links auf den Bockumer Weg abzubiegen. Der Rollerfahrer befuhr den Bockumer Weg in östliche Richtung und versuchte einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Peugeot durch eine Vollbremsung zu verhindern. Dabei stürzte der 37-Jährige und rutschte mit seinem Fahrzeug in den Peugeot. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage ausgefallen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro. (ag)

