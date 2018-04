Polizeipräsidium Hamm / Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Hamm - Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 19. April, sucht die Polizei nach einem roten Auto. Zwischen 7 Uhr und 18 Uhr wurde ein blauer VW Passat an der rechten Seite beschädigt. Lackspuren deuten auf ein rotes Auto als Unfallverursacher hin. Als Unfallort kommen entweder die Herrenstraße oder ein Firmenparkplatz am Kissinger Weg in Betracht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

