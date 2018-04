Polizeipräsidium Hamm / Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte - Nach einer Unfallflucht auf dem Netto-Parkplatz am Caldenhofer Weg sucht die Polizei ein rotes Auto. Am Samstag, 21. April, in der Zeit bis 17.30 Uhr, hatte dieses dort einen abgestellten Daimler angefahren. An der schwarzen C-Klasse haftete roter Farbanrieb. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

