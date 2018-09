Polizeipräsidium Hamm / Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel - Nach einer Unfallflucht auf dem Sparkassen-Parkplatz an der Hohenhöveler Straße sucht die Polizei ein rotes Auto. Am Montag, 3. September, in der Zeit von 9 Uhr und 11.20 Uhr, hatte dieses dort einen abgestellten Ford angefahren. An silbernen Fiesta haftete roter Farbanrieb. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

