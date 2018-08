Polizeipräsidium Hamm / Schaufensterscheibe hielt Gullideckel stand

Schaufensterscheibe hielt Gullideckel stand

Hamm-Mitte - Bislang unbekannte Täter versuchten am frühen Mittwochmorgen, 22. August, gegen 2.40 Uhr, in ein Juweliergeschäft am Westring einzubrechen. Sie warfen einen zuvor ausgehobenen Gullideckel gegen eine Schaufensterscheibe. Die Verglasung hielt dem Angriff stand. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

