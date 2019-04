Polizeipräsidium Hamm / Schlägerei endet mit drei Ingewahrsamnahmen

Schlägerei endet mit drei Ingewahrsamnahmen

Hamm-Mitte - Am Sonntag, 31. März, gegen 23.00 Uhr schlagen mehrere alkoholisierte Männer in einem Mehrfamilienhaus in der Geranienstraße aufeinander ein. Bei dem Versuch der eingesetzten Polizeibeamten, die Personen zu trennen, leisten drei Personen Widerstand. Ein Unbekannter versuchte anschließend eine der festgehaltenen Personen zu befreien. Die drei Tatverdächtigen wurden anschließend in das Polizeigewahrsam eingeliefert; der Unbekannte konnte fliehen. Gegen die drei Beschuldigten wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand eingeleitet. Hinweise auf den Unbekannten, gegen den ein Strafverfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet wird, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

