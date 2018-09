Polizeipräsidium Hamm / Schwarzer Mercedes nach Unfallflucht ...

Schwarzer Mercedes nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Pelkum - Nach einer Unfallflucht am Montag, 3. September, auf der Großen Werlstraße sucht die Polizei einen schwarzen Mercedes. Dessen Fahrer zwang gegen 19.30 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin zum Ausweichen nach rechts. Dabei beschädigte die Frau aus Hamm einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Wiescherhöfener Straße weiter. Er kann nicht näher beschrieben werden. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 6000 Euro. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/