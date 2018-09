Polizeipräsidium Hamm / Schwere Brandstiftung - eine ...

Schwere Brandstiftung - eine Schwerverletzte

Hamm-Mitte - Am Freitag, 21. September, wurde bei einem Hotelzimmerbrand an der Neuen Bahnhofstraße eine 19-Jährige schwer verletzt. Gegen 10.20 Uhr brach in einem Zimmer des Hotels ein Feuer aus. Die Feuerwehr evakuierte das Hotel und löschte den Brand. Die 19-jährige Bewohnerin des Hotelzimmers erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Das Hotelzimmer ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro. (ba)

