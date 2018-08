Polizeipräsidium Hamm / Schwerverletzter nach Auseinandersetzung

Schwerverletzter nach Auseinandersetzung

Hamm-Mitte - Bei einer Auseinandersetzung am Freitagmittag, 31. August, auf der Nordstraße wurde ein 35-Jähriger Mann schwer verletzt. Gegen 12.35 trafen dort unweit der Weststraße mindestens zwei Männer aufeinander. Ein Beteiligter holte eine Schusswaffe hervor und feuerte auf seinen Kontrahenten. Mehrere Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, hatten sich alle Tatbeteiligten entfernt. Wenig später wurde der Polizei ein verletzter Mann auf der Rödinghauserstraße gemeldet. Er hatte eine Schussverletzung. Der 35-jährige Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 13 Uhr nahmen Polizisten einen 29-jährigen Tatverdächtigen in Bockum-Hövel vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. (cg)

