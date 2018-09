Polizeipräsidium Hamm / Seniorin beim Überqueren der ...

Seniorin beim Überqueren der Alleestraße von Mercedes erfasst

Hamm-Süden - Am Donnerstagabend ist eine Fußgängerin auf der Alleestraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem Mercedes-Benz erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte die aus Hamm stammende 75-jährige gegen 21.17 Uhr die Fahrbahn überqueren, während sich das Auto eines 77-jährigen Hammensers in Fahrtrichtung Werler Straße näherte. Beim Passieren der Fahrbahn in Gehrichtung Süden wurde Seniorin trotz Vollbremsung von dem Benz frontal erfasst und schwer verletzt. Sie wurde zwecks stationärer Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. An dem beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Alleestraße bis zirka 22h zeitweise voll gesperrt werden. (es)

