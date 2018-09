Polizeipräsidium Hamm / Seniorin nach Sturz im Bus schwer verletzt

Seniorin nach Sturz im Bus schwer verletzt

Hamm-Werries - Eine 80-jährige Frau wurde am Freitag, gegen 17.45 Uhr, auf dem Alten Uentroper Weg nach einem Sturz in einem anfahrenden Linienbus schwer verletzt. Angehörige brachten die Seniorin in ein Krankenhaus. Sie verblieb stationär. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. (ag)

