Polizeipräsidium Hamm / Silberner Mercedes nach ...

Silberner Mercedes nach Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Radfahrer gesucht

Hamm Bockum-Hövel - Die Polizei sucht den ca. 20-jährigen, bärtigen Fahrer einer silbernen Mercedes C-Klasse nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Nordenstiftsweg / Bänklerweg. Der ca. 180cm große, schlanke Mann bog am Mittwoch, dem 09. Mai 2018, gegen 14:10 Uhr, mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit aus dem Bänklerweg nach rechts in den Nordenstiftsweg ein. Dabei kam der Wagen über die Gegenfahrbahn auf den entgegengesetzten Gehweg und stieß dort mit dem Hinterrad eines 19-jährigen Radfahrers zusammen, der auf dem Gehweg in Richtung Bockumer Weg unterwegs war. Der Radler wurde durch den Zusammenstoß an eine Mauer gedrückt und verletzte sich dabei leicht. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 250 Euro. Der Mercedes-Fahrer zeigte dem Radfahrer noch den Mittelfinger und entfernte sich dann in Richtung Münsterstraße. Das Fahrzeug soll zum Unfallzeitpunkt mit mehreren Personen besetzt gewesen sein. Am Heck fehlte das Kennzeichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02381 916-0 entgegen. (fa)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/