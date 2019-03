Polizeipräsidium Hamm / Silberner Piaggio-Roller nach ...

Silberner Piaggio-Roller nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel - Nach einer Unfallflucht am Montag, 25. März, auf der Hebbelstraße sucht die Polizei einen silbernen Piaggio-Motorroller des Typs Gilera Runner. Dieser beschädigte dort gegen 15.25 Uhr einen abgestellten Nissan. Eine Zeugin sah den Unfall. Zudem stellten die alarmierten Polizisten am Unfallort Fahrzeugteile vom unfallverursachenden Zweirad sicher. Der entstandene Schaden am grauen Micra wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

