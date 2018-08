Polizeipräsidium Hamm / Streit um Sitzplatz im Bus eskaliert

Streit um Sitzplatz im Bus eskaliert

Hamm-Mitte - Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, kam es in einem Bus der Verkehrsbetriebe am Hans-Böckler-Platz zu einer folgenschweren Auseinandersetzung um einen Sitzplatz. Im Ergebnis wurde eine 68-jährige Frau schwer verletzt. Drei weitere Personen (26, 48 und 69 Jahre) wurden leicht verletzt. Eine 21-Jährige geriet zunächst mit der 68-Jährigen in einen Streit um einen Sitzplatz. Die junge Frau wurde in diesem Zusammenhang handgreiflich. Sie schlug auf ihre Kontrahentin mit den Fäusten ein und ließ sich auch nicht durch die Angehörigen der Frau zurückhalten. Deren 69-jähriger Ehemann und die 48-jährige Tochter steckten ebenfalls Schläge der jungen Angreiferin ein. Der Ehemann wurde darüber hinaus gebissen. Ein 26-jähriger Fahrgast eilte zu Hilfe. Auch er erhielt einen Faustschlag an den Kopf. Während des Versuchs die Angreiferin von der Seniorin zu trennen, trat diese wiederholt gegen den Kopf der 68-Jährigen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden und verblieb stationär. Die Tochter, der Ehemann und der zu Hilfe eilende Fahrgast wurden leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die 21-Jährige in Gewahrsam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der alkoholisierten Aggressorin eine Blutprobe entnommen. (ag)

