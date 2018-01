Polizeipräsidium Hamm / Sturmtief Friederike - Vorläufige ...

Sturmtief Friederike - Vorläufige Abschlussmeldung

Hamm, Stadtgebiet - Die Polizei Hamm nahm am Donnerstag, 18. Januar, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 19 Uhr, allein 162 Einsätze wahr, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Sturmtief Friederike standen. Vorwiegend waren Gefahrenstellen wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Dachziegel zu sichern, auch Straßen mussten deshalb zeitweilig gesperrt werden. Zwei Menschen wurden von herabfallenden Dachziegeln verletzt. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden. (hp)

