Polizeipräsidium Hamm / Täter nach Sachbeschädigung an VW gestellt

Täter nach Sachbeschädigung an VW gestellt

Hamm-Mitte - Ein 37-jähriger aus Hamm wurde am späten Samstagabend von der Polizei erwischt, nachdem er kurz zuvor ein parkendes Auto beschädigt hatte. Gegen 22.30 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen auf der Hobrecker Straße, wie der Mann den Lack an einem schwarzen Lupo zerkratzte und sich zu Fuß zu entfernten versuchte. Eingesetzte Polizeibeamte konnten ihn noch in Tatortnähe stellen. Da der Randalierer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Zudem wurde ihm im Polizeigewahrsam eine Blutprobe entnommen.(es)

