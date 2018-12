Polizeipräsidium Hamm / Täter nach versuchtem Wohnungseinbruch ...

Täter nach versuchtem Wohnungseinbruch flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel - Am Montag, 3. Dezember, gegen 2 Uhr versuchte ein unbekannter Täter Tür- und Fensterrahmen in einem Mehrfamilienhaus auf dem Culmer Weg aufzuhebeln. Der Wohnungsinhaber hörte die Geräusche und sah eine männliche Person in Richtung Herbert-Sandhoff-Weg flüchten. Der Einbrecher ist auffallend schlank und zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine helle Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und einen dunklen Rucksack. Es entstand Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

