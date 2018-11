Polizeipräsidium Hamm / Täter nach Wohnungseinbruch flüchtig

Täter nach Wohnungseinbruch flüchtig

Hamm-Mitte - Ein unbekannter Täter warf am Freitag, 9. November, gegen 16.50 Uhr einen Stein durch eine an der Terrassenseite befindlichen Scheibe eines Einfamilienhauses auf der Agnesstraße. Der Einbrecher verschaffte sich so Zutritt zu dem Haus. Die Wohnungsinhaberin befand sich zu dem Zeitpunkt noch im Haus, konnte jedoch über die Garage nach draußen flüchten. Der Unbekannte durchsuchte das Haus und entwendete Schmuck sowie elektronische Geräte. Der Dieb flüchtete danach zu Fuß Richtung Adenauerallee. Er ist über 40 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß. Der Täter hat eine normale Statur und einen Vollbart. Es entstand Sachschaden von zirka 500 Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

