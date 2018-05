Polizeipräsidium Hamm / Tageswohnungseinbruch

Tageswohnungseinbruch

Hamm-Bockum-Hövel - Unbekannte versuchten am Dienstag, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, in eine Doppelhaushälfte an der Straße Im Dreischland einzubrechen. Die Täter hebelten an der Terrassentür. Das Einsteigen in das Haus gelang nicht. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

