Polizeipräsidium Hamm / Tageswohnungseinbruch in ...

Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus "Am Pelkumer Bach"

Hamm-Pelkum - Am Montag, 15. Mai, im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Wohnungseingangstür zu einer Etagenwohnung "Am Pelkumer Bach" auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend wieder über die Wohnungstür in der 6. Etage in unbekannte Richtung. Angaben über die erlangte Tatbeute liegen noch nicht vor. Zeugen, welche Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei Hamm zu melden.

