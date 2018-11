Polizeipräsidium Hamm / Teenager bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Teenager bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen - Leicht verletzt wurde ein jugendlicher Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag (6.November) bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße. Gegen 16.15 Uhr befuhr der 15-Jährige aus Hamm die Hülseistraße in Fahrtrichtung Ahlener Straße. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem VW zusammen, der auf der Ahlener Straße in Richtung Heessener Straße unterwegs war. Am Steuer des Golfs saß eine aus Hamm stammende, 54-jährige Frau. Der junge Mann wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, von wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Es entstand eine Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.(es)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/