Polizeipräsidium Hamm / Telefonierender Radfahrer beschädigt ...

Telefonierender Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet anschließend

Hamm-Mitte - Nach einer Unfallflucht am Samstag, 2. März, auf dem Caldenhofer Weg, Höhe Dahlienstraße, sucht die Polizei nach einem Radfahrer. Er fuhr gegen 03.05 Uhr mit seinem Fahrrad gegen einen am südlichen Straßenrand geparkten, roten Suzuki Swift, während er mit seinem Handy telefonierte. Anschließend entfernte sich der Flüchtige, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beschrieb den Radfahrer wie folgt: Circa 20 Jahre alt und bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Fellkapuze und einer grauen Jeanshose. Er trug zur Tatzeit eine Brille und sprach akzentfreies Deutsch. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Damenrad. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise, die zur Ermittlung des unbekannten Unfallverursachers führen, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ds)

