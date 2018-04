Polizeipräsidium Hamm / Treffen der Auto-Tuning-Szene in Hamm

Treffen der Auto-Tuning-Szene in Hamm

Hamm-Heessen - Friedlich und weitestgehend störungsfrei verlief ein Treffen der Auto-Tuning-Szene auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Heessen und des Freibades Süd an der Ostdorfstraße. Dieses fand am 1. April, in der Zeit von 15 Uhr bis ca. 19 Uhr, statt. In der Spitze fanden sich bis zu 120 getunte Fahrzeuge zunächst in Heessen und anschießend im Ortsteil Berge ein. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Es konnten keinerlei Straftaten und nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Diese wurden direkt unterbunden beziehungsweise geahndet. Insgesamt konnte den Teilnehmern der Veranstaltung ein vorbildliches Verhalten attestiert werden. (MW)

