Polizeipräsidium Hamm / Trickdiebe gesucht

Trickdiebe gesucht

Hamm - Ein älteres Ehepaar in der Lilienstraße wurde am 29.03.2018 Opfer von Trickdieben. Zwei unbekannte Männer gaben sich als Mitarbeiter eines Unternehmens für Telekommunikation aus und gelangten so in die Wohnung. Zusammen mit den beiden Geschädigten, 88 und 85 Jahre alt, betraten die Täter mehrere Räume in der Wohnung. Dabei wurden zwei Schmuckkassetten entwendet, zunächst unbemerkt. Nachdem sich die beiden Trickdiebe in Richtung Osten verabschiedet hatten, entdeckte man den Diebstahl. Die polizeiliche Fahndung verlief negativ. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Männlich, 190cm, 40-45 Jahre, stämmig, vermutlich Südländer, elegant dunkel gekleidet, führte ein Klemmbrett mit; 2. Männlich, 180cm, 40-45 Jahre, kompakte Figur, vermutlich Südländer, elegant dunkel gekleidet. Beide Tatverdächtigen sprachen akzentfrei Deutsch. Zeugenhinweise bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/