Polizeipräsidium Hamm / Unfall unter Radfahrern - ein Verletzter

Unfall unter Radfahrern - ein Verletzter

Hamm, Mitte - An der Rietzgartenstraße kam es am Montag, 7. Mai, um 22 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem ein Mann verletzt wurde. Der 56-jährige Mann war auf seinem Pedelec in der Rietzgartenstraße in Richtung Osten unterwegs, als ein 14-Jähriger auf seinem Fahrrad von der Wilhelminenstraße in die Rietzgartenstraße abbog. Als der Pedelec-Fahrer den Jugendlichen bemerkte, der ihm direkt und mit einem unbeleuchteten Fahrrad entgegen kam, bremste er sein Rad stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Bremsmanöver stürzte der 56-Jährige allerdings und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (hp)

