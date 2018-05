Polizeipräsidium Hamm / Unfallflucht an der Soester Straße

Unfallflucht an der Soester Straße

Hamm, Uentrop - Unfallflucht beging ein bislang unbekannter Autofahrer am 8. Mai, um 17 Uhr an der Soester Straße in Ostwennemar. Der Unbekannte fuhr mit seinem Pkw in Richtung Süden, als er beim Vorbeifahren einen geparkten weißen Ford Transit beschädigte. Ein Zeuge hatte einen Knall wahrgenommen und sah dann ein dunkles Auto vom Unfallort davonfahren. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Weitere Zeugen, welche den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/