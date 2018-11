Polizeipräsidium Hamm / Unfallflucht im Parkhaus

Unfallflucht im Parkhaus

Hamm-Mitte - Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Autofahrer am Freitag, 2. November, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 17.20 Uhr, im Parkhaus des Allee-Centers am Richard-Matthaei-Platz. Er hatte einen Ford Galaxy beschädigt und so einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/